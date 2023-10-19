Потулова (Желтухина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потулова (Желтухина) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1803 и 1811

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.03.1847

Муж: Вишневский Фёдор Гаврилович

Рождение ребёнка
20.12.1847

Дочь: Софья Федоровна

Отец ребёнка: Вишневский Фёдор Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Потулов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Потулов Константин Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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