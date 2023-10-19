Потулова (Желтухина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1803 и 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.03.1847
Рождение ребёнка
20.12.1847
Дочь: Софья Федоровна
Отец ребёнка: Вишневский Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Потулов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Потулов Константин Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно