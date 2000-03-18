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Казарина Анастасия Алексеевна
Казарина Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.2000
Пол
Женский
Отец
Казарин Алексей Иванович
1974 г.р.
Мать
Казарина (Асташкина) Ирина Викторовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2000
Отец:
Казарин Алексей Иванович
Мать:
Казарина Ирина Викторовна
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