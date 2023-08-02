Ставровский Леонид Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставровский Леонид Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ставровский Гавриил Гаврилович

Мать: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставровский Леонид Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1941
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