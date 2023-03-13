Брюханова Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова Авдотья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Брюхановъ Егоръ

Отец ребёнка: Брюхановъ Карпъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Брюхановъ Иванъ

Отец ребёнка: Брюхановъ Карпъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Брюхановъ Кузьма

Отец ребёнка: Брюхановъ Карпъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюхановъ Карпъ

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