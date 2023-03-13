Брюханова Авдотья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Брюхановъ Егоръ
Отец ребёнка: Брюхановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Брюхановъ Иванъ
Отец ребёнка: Брюхановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Брюхановъ Кузьма
Отец ребёнка: Брюхановъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брюхановъ Карпъ