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Баранов Аким Антонович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

24.11.1907

Дата смерти

12.05.1908

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907

Отец: Баранов Антон Семенович

Мать: Баранова Мария Козлова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
12.05.1908
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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