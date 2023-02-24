Баранов Аким Антонович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения24.11.1907
Дата смерти12.05.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907
Отец: Баранов Антон Семенович
Мать: Баранова Мария Козлова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
12.05.1908
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния