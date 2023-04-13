(Вотякова) Матрона Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1805
Сын: Вотяков Адрiан Спиридонов
Отец ребёнка: Вотяков Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
08.10.1810
Дочь: Пелагiя Спиридонова
Отец ребёнка: Вотяков Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
22.07.1812
Дочь: Марiя Спиридонова
Отец ребёнка: Вотяков Спиридон Никифоров
Смерть
Неизвестно