(Вотякова) Матрона Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Матрона Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1805

Сын: Вотяков Адрiан Спиридонов

Отец ребёнка: Вотяков Спиридон Никифоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.10.1810

Дочь: Пелагiя Спиридонова

Отец ребёнка: Вотяков Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
22.07.1812

Дочь: Марiя Спиридонова

Отец ребёнка: Вотяков Спиридон Никифоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно