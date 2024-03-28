эгвина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эдита
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: альфред
Отец ребёнка: эдуард старший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: этельстан
Отец ребёнка: эдуард старший
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: эдуард старший
Смерть
Неизвестно