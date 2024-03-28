эгвина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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эгвина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

869 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эдита

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: альфред

Отец ребёнка: эдуард старший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: этельстан

Отец ребёнка: эдуард старший

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: эдуард старший

Смерть
Неизвестно
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