Орлова (--) Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1883 ст.
Дочь: Евгения Кузьминична
Отец ребёнка: Орлов Козьма Ипполитович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Потапова Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Орлов Козьма Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно