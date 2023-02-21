Орлова (--) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (--) Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1883 ст.

Дочь: Евгения Кузьминична

Отец ребёнка: Орлов Козьма Ипполитович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Потапова Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Орлов Козьма Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Козьма Ипполитович

Смерть
Неизвестно
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