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Пушин Левкiй Васильев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пушин Василий Михайлов

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1845

Жена: Вотякова Анна Кондратьева

Рождение ребёнка
28.11.1846

Дочь: Варвара Левкиева

Мать ребёнка: Вотякова Анна Кондратьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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