Пушин Левкiй Васильев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пушин Василий Михайлов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.02.1845
Рождение ребёнка
28.11.1846
Дочь: Варвара Левкиева
Мать ребёнка: Вотякова Анна Кондратьева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно