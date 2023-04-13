(Глухих) Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Глухих) Марья Петрова

(Глухих) Марья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пихтин Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1834

Сын: Глухих Григорiй Яковлев

Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1841

Сын: Глухих Тит Яковлев

Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.07.1842

Сын: Глухих Евдоким Яковлев

Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.07.1850

Сын: Глухих Дометiй Яковлев

Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно