(Глухих) Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пихтин Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1834
Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов
Рождение ребёнка
01.04.1841
Сын: Глухих Тит Яковлев
Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1842
Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов
Рождение ребёнка
03.07.1850
Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов
Рождение ребёнка
20.04.1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глухих Яков Иванов
Смерть
Неизвестно