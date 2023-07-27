Новопашин Максим Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Татьяна Николаевна
Бракосочетание
30.01.1911
Смерть
После 1911