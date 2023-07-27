Новопашин Максим Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашин Максим Георгиевич

Новопашин Максим Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Новопашина (икрина) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Новопашина (икрина) Татьяна Николаевна

Смерть
После 1911