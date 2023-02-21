Семыкина Фёкла Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семыкина Фёкла Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

02.01.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Мирон

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1869 ст.

Муж: Семыкин Семён Николаевич

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители села Семёновки крестьяне Алексей Михайлов Апальков, Василий Егоров Семыкин, Ксенофонт Николаев Семыкин, Фрол Андреев Соколов, Аким Павлов.
Смерть
02.01.1902 ст.
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
04.01.1902 ст.
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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