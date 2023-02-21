Семыкина Фёкла Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти02.01.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1869 ст.
Поручители села Семёновки крестьяне Алексей Михайлов Апальков, Василий Егоров Семыкин, Ксенофонт Николаев Семыкин, Фрол Андреев Соколов, Аким Павлов.
Смерть
02.01.1902 ст.
Похороны
04.01.1902 ст.