Плесовских Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1751 ст.
Отец: Плесовских Андрей Петрович
Мать: Плесовских Анна
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Петр Плесовских 45 умре в 751-м жена Матрена Осипова, 60, взята в замужество деревни Кулико... Показать все
Смерть
Неизвестно