Малышев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1747
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Малышев Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Малышев Борис Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1747