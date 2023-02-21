Малышев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1747

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Малышев Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1722

Сын: Малышев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Малышев Борис Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
До 1747
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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