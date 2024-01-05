Кириенко Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириенко Игорь Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.196

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.196

Отец: Кириенко Сергей Иванович

Мать: не указана

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