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Кириенко Игорь Сергеевич
Кириенко Игорь Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.196
Пол
Мужской
Отец
Кириенко Сергей Иванович
1942 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.196
Отец:
Кириенко Сергей Иванович
Мать: не указана
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