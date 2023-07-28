Пушкарев Андрей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Пушкарев Гаврила Иосифов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.01.1852
Жена: Вотякова Анна Стефанова
Рождение ребёнка
28.07.1852
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Вотякова Анна Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно