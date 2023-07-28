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Пушкарев Андрей Гаврилов

Место рождения

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пушкарев Гаврила Иосифов

Мать: скрыто настройками приватности

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1852

Жена: Вотякова Анна Стефанова

Рождение ребёнка
28.07.1852

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Вотякова Анна Стефанова

Ключь Гремиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно