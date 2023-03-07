Платонов (казенный крестьянин) Леонтий Платонович
Место рождения
Дата рождения18.06.1857
Дата смерти06.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1857
Отец: Платон Афанасьевич
Мать: Марфа Петровна
Бракосочетание
08.?.1876
Рождение ребёнка
18.08.1877
Дочь: Васса Леонтьевна
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
18.12.1878
Сын: Ефим Леонтьевич
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
27.06.1880
Сын: Афанасий Леонтьевич
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
15.06.1881
Дочь: Ткачева Агриппина Платонова
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
14.06.1883
Дочь: Ефросинья Леонтьевна
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1885
Дочь: Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
16.02.1886
Сын: Платонов Поликарп Леонтьевич
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
12.03.1888
Дочь: Дарья Леонтьевна
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
07.01.1890
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
06.06.1891
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
22.08.1896
Сын: Платонов Адриан Леонтьевич
Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова
Смерть
06.06.1904