Платонов (казенный крестьянин) Леонтий Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов (казенный крестьянин) Леонтий Платонович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.06.1857

Дата смерти

06.06.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1857

Отец: Платон Афанасьевич

Мать: Марфа Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1876

Жена: Платонова Гликерия Бычкова

Рождение ребёнка
18.08.1877

Дочь: Васса Леонтьевна

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1878

Сын: Ефим Леонтьевич

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1880

Сын: Афанасий Леонтьевич

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1881

Дочь: Ткачева Агриппина Платонова

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1883

Дочь: Ефросинья Леонтьевна

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1885

Дочь: Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Платонов Поликарп Леонтьевич

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1888

Дочь: Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1890

Сын: Платонов Фирс Леонтьевич

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1891

Сын: Платонов Ион Леонтьевич

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1896

Сын: Платонов Адриан Леонтьевич

Мать ребёнка: Платонова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.06.1904
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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