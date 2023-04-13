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Федосья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Безносова Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1770

Сын: Безносов Илья Гаврилов

Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Безносова Василиса Гаврилова

Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Безносов Исак Гаврилов

Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Безносов Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1785