Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Безносова Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Безносова Василиса Гаврилова
Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Безносов Николай Гаврилов
Отец ребёнка: Безносов Гаврило Борисов
Смерть
1785