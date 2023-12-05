Хабарин Феоктист Отец Феоктистовичей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хабарин Иван Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Есть метрика о смерти в 1906 году. 75 лет. старость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабарин Максим ФекотистовичВопрос
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно