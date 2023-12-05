Хабарин Феоктист Отец Феоктистовичей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабарин Феоктист Отец Феоктистовичей

Хабарин Феоктист Отец Феоктистовичей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хабарин Иван Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Есть метрика о смерти в 1906 году. 75 лет. старость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабарин Максим ФекотистовичВопрос

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close