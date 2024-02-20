Будур (Чолпан) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будур (Чолпан) Пелагея Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Чолпан Иван Федорович

Мать: Чолпан Варвара Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
17.01.1883

Муж: Будур Кузьма Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890

Сын: Будур Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Будур Кузьма Иванович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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