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Мотырев Иван Ефимович
Мотырев Иван Ефимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1930
Пол
Мужской
Отец
Мотырев Ефим Федотович
1906 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Мотырев Ефим Федотович
Мать: не указана
Смерть
1930
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