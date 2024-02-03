Мотырев Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотырев Иван Ефимович

Мотырев Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мотырев Ефим Федотович

Мать: не указана

Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close