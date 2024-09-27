Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Носков Гордей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Петрович

Смерть
Неизвестно

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