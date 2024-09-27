Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Семён Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Петрович
Смерть
Неизвестно