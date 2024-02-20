(Кулешова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулешова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1930

Дата смерти

23.05.1922

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усков Василий Яковлевич

Каз.ССР, г.Джамбул
Рождение ребёнка
12.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усков Василий Яковлевич

Каз.ССР, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Усков Василий Яковлевич

Каз.ССР, г.Джамбул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Василий Яковлевич

Смерть
23.05.1922
Казахстан,г.Тараз
Рождение
24.01.1930

Отец: Кулешов Иван Корнеевич

Мать: Аккулина Лукьяновна

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