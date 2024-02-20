(Кулешова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1930
Дата смерти23.05.1922
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усков Василий Яковлевич
Каз.ССР, г.Джамбул
Рождение ребёнка
12.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усков Василий Яковлевич
Каз.ССР, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Усков Василий Яковлевич
Каз.ССР, г.Джамбул
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1922
Казахстан,г.Тараз
Рождение
24.01.1930
Отец: Кулешов Иван Корнеевич
Мать: Аккулина Лукьяновна