Бушило Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Бушило Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Бушило Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Бушило Евдокия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушило Евдокия Осиповна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно