Бушило Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушило Николай Федорович

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Бушило Федор

Мать: не указана

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бушило Степан Николаевич

Мать ребёнка: Бушило Евдокия Осиповна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бушило Савва Николаевич

Мать ребёнка: Бушило Евдокия Осиповна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушило Евдокия Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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