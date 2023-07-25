Шенрок (Лихтнер) Эмилиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенрок (Лихтнер) Эмилиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1899

Сын: Шенрок Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шенрок Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вострикова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шенрок Константин Васильевич

Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горб Эммилия Васильевна

Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шенрок Вильгельм Христианович

Смерть
1919