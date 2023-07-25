Шенрок (Лихтнер) Эмилиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1899
Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шенрок Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вострикова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шенрок Константин Васильевич
Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горб Эммилия Васильевна
Отец ребёнка: Шенрок Вильгельм Христианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919