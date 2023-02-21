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Samson
Samson
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Asak
Мать
Не указана
Дети
Gurgen
Shagen
Zaven
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Asak
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Zaven
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Shagen
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Gurgen
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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