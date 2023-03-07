Шишкина Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Ирина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пестова Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Иван Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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