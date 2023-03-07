Шишкина Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пестова Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Иван Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858