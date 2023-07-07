Шевырева (Блохина) Марина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1888
Отец ребёнка: Шевырев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Шевырев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1891
Отец ребёнка: Шевырев Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно