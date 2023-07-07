Шевырева (Блохина) Марина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевырева (Блохина) Марина Тимофеевна

Шевырева (Блохина) Марина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1888

Сын: Шевырев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Шевырев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Шевырев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шевырев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1891

Сын: Шевырев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Шевырев Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевырев Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно