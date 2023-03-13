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Хомяковъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Хомяковъ Степанъ

Мать: Хомякова Прасковья Макарова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хомяковъ Сидоръ

Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хомяковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хомяковъ Федоръ

Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Агафья Елисеева

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