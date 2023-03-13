Хомяковъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Хомяковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хомяковъ Сидоръ
Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хомяковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хомяковъ Федоръ
Мать ребёнка: Хомякова Агафья Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомякова Агафья Елисеева