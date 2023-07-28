Забродин Яков Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Забродин Феодор Осипов
Бракосочетание
04.02.1812
Рождение ребёнка
13.09.1814
Дочь: София Яковлева
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
02.08.1816
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
28.01.1820
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
22.02.1822
Дочь: Агафия Яковлева
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
05.08.1823
Дочь: Евдокия Яковова
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
08.03.1828
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
06.08.1829
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
06.11.1831
Дочь: Зиновия Яковлева
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Рождение ребёнка
01.02.1834
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова
Смерть
Неизвестно