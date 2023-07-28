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Забродин Яков Федоров

Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Забродин Феодор Осипов

Мать: Забродина Марфа Гаврилова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1812

Жена: Забродина Евфросинья Кириллова

Рождение ребёнка
13.09.1814

Дочь: София Яковлева

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1816

Сын: Забродин Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1820

Сын: Забродин Игнатий Яковлев

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1822

Дочь: Агафия Яковлева

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1823

Дочь: Евдокия Яковова

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Забродин Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1828

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1829

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1831

Дочь: Зиновия Яковлева

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1834

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Забродина Евфросинья Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно