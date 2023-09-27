Мястовский Иосиф
Место рожденияВискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
Около 1792
Жена: Мястовская Анна
Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
25.07.1793
Дочь: Левандовская Анна
Мать ребёнка: Мястовская Анна
Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно