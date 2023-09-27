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Мястовский Иосиф

Место рождения

Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
Около 1792

Жена: Мястовская Анна

Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
25.07.1793

Дочь: Левандовская Анна

Мать ребёнка: Мястовская Анна

Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
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