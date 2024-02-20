(Тараш) Харитина Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения08.10.1883
Дата смерти30.01.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883
Отец: Тараш Дмитрий Левтерович
Мать: Тараш Варвара Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
30.01.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь после родовая слабость