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(Тараш) Харитина Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.10.1883

Дата смерти

30.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883

Отец: Тараш Дмитрий Левтерович

Мать: Тараш Варвара Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
30.01.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь после родовая слабость
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