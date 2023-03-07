Кощеев Иван Савватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кощеева Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Параскева Ефремова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кощеева Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Параскева Ефремова
Рождение ребёнка
18.08.1833 ст.
Дочь: Кощеева Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Параскева Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно