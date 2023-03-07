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Кощеев Иван Савватеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кощеев Савва Артемьев

Мать: Иванова Матрена Петрова/Иванова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кощеева Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Параскева Ефремова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кощеева Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Параскева Ефремова

Рождение ребёнка
18.08.1833 ст.

Дочь: Кощеева Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Параскева Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Параскева Ефремова

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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