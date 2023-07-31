Жаров Семён Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1883
Рождение ребёнка
01.09.1908
Мать ребёнка: Жарова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
15.04.1910
Сын: Жаров Иван Семёнович
Мать ребёнка: Жарова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1925
Мать ребёнка: Жарова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно