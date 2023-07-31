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Жаров Семён Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1883

Отец: Жаров Семён Парфентьевич

Мать: Жарова Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1908

Сын: Жаров Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Жарова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
15.04.1910

Сын: Жаров Иван Семёнович

Мать ребёнка: Жарова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Жаров Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Жарова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно