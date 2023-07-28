Матушкин Тимофей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатушкин Тимофей Григорьев

Матушкин Тимофей Григорьев

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Матушкин Григорий Михайлов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.11.1816

Жена: Матушкина Стефанида Стефанова

Рождение ребёнка
31.10.1819

Дочь: Зиновия Тимовеева

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1821

Сын: Матушкин Ипполит Тимофеев

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1822

Дочь: Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1823

Дочь: Харитина Тимофеева

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1827

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1828

Сын: Матушкин Симион Тимофеев

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1831

Сын: Матушкин Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1832

Дочь: Гликерия Тимофеева

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.1833

Сын: Матушкин Павлин (Павел) Тимофеев

Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Миронова

Смерть
Неизвестно