Матушкин Тимофей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Матушкин Григорий Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1816
Рождение ребёнка
31.10.1819
Дочь: Зиновия Тимовеева
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
26.01.1821
Сын: Матушкин Ипполит Тимофеев
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
28.08.1822
Дочь: Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
04.10.1823
Дочь: Харитина Тимофеева
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
29.03.1827
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
29.04.1828
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
02.04.1831
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
08.05.1832
Дочь: Гликерия Тимофеева
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
12.05.1833
Сын: Матушкин Павлин (Павел) Тимофеев
Мать ребёнка: Матушкина Стефанида Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Миронова
Смерть
Неизвестно