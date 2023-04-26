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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

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Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Назаров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Назаров ?

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Петр Петрович

Отец ребёнка: Назаров ?

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
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