Малахов Симеон Иоаннович
Место рождения
Дата рождения01.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
06.09.1927
Сын: Малахов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Малахова Василиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.09.1928
Сын: Малахов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Малахова Василиса Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно