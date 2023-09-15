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Малахов Симеон Иоаннович

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

01.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900

Отец: Малахов Иоанн Митрофанович

Мать: Малахова Александра Евфимиевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
1926

Жена: Малахова Василиса Фёдоровна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
06.09.1927

Сын: Малахов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Малахова Василиса Фёдоровна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
25.09.1928

Сын: Малахов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Малахова Василиса Фёдоровна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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