Шаповалова (Плохотникова) Евдокия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Плохотникова) Евдокия Матвеева

Место рождения

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

04.03.1881

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1881

Отец: Плохотников Матвей Федоров

Мать: Плохотникова (Мельникова) Пелагея Герасимова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
25.10.1899

Муж: Романов (Шаповалов) Иван (Мл) Иванович

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1909

Дочь: (Шаповалова) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Романов (Шаповалов) Иван (Мл) Иванович

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Романов (Шаповалов) Степан Иванов

Отец ребёнка: Романов (Шаповалов) Иван (Мл) Иванович

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1915

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