Шаповалова (Плохотникова) Евдокия Матвеева
Место рождения
Дата рождения04.03.1881
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1881
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1899
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1909
Дочь: (Шаповалова) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Романов (Шаповалов) Иван (Мл) Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Романов (Шаповалов) Степан Иванов
Отец ребёнка: Романов (Шаповалов) Иван (Мл) Иванович
Смерть
После 1915