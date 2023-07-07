Лазутчева (Воронова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазутчев Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазутчев Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Лазутчев Фёдор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно