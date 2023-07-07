Лазутчева (Воронова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутчева (Воронова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутчев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лазутчев Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазутчев Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Лазутчев Фёдор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазутчев Фёдор Матвеевич

Смерть
Неизвестно