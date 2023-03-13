Крысина Оксинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрысина Оксинья Яковлева

Крысина Оксинья Яковлева

Место рождения

Саатовское наместничество

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Саатовское наместничество
Рождение ребёнка
1794

Сын: Крысинъ Василий

Отец ребёнка: Крысинъ Николай

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысинъ Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close