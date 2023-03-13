Крысина Оксинья Яковлева
Место рожденияСаатовское наместничество
Дата рождения1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Саатовское наместничество
Рождение ребёнка
1794
Сын: Крысинъ Василий
Отец ребёнка: Крысинъ Николай
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крысинъ Николай