Чупина Анисья Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Анисья Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1860 ст.

Дочь: Чупина Улита Степанова

Отец ребёнка: Чупин Степан Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 16 оборот.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Степан Ксенофонтов

на 1861 год она является супругой
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