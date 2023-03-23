Чупина Анисья Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1860 ст.
Дочь: Чупина Улита Степанова
Отец ребёнка: Чупин Степан Ксенофонтов
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 16 оборот.
Бракосочетание
Неизвестно
на 1861 год она является супругой