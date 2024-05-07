Смирнов Сергей Агафангелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Смирнова Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Чеснокова (Смирнова) Калиста Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно