Смирнов Сергей Агафангелович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Сергей Агафангелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Смирнова Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Чеснокова (Смирнова) Калиста Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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