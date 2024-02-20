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(Тохтамыш) Василиса Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.11.1891

Дата смерти

07.11.1892

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891

Отец: Тохтамыш Савва Константинович

Мать: Тохтамыш Феодора Феодосиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Крещение
01.11.1891
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-110,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-5 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Григорий Тохтамыш и Василиса Дмитриевна Тохтамыш
Смерть
07.11.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-189,зап.-50,ГАДО,Ф - 426-1-6
Похороны
11.11.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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