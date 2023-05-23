Фурсин Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсин Владимир Григорьевич

Фурсин Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсин Гриша

Мать: Фурсина Вера Яковлевна