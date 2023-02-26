Канаев Сафрон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаев Сафрон Иванов

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Левоничева Улита Сафронова

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Канаев Тихон Сафронов

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1844
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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