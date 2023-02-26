Канаев Сафрон Иванов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Левоничева Улита Сафронова
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1844
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.