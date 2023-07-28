Чуракова (Чуракова) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Чуракова) Дарья Иванова

Место рождения

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Чураков Корнил Корнилов

Рождение ребёнка
07.10.1850

Дочь: Устина Корнилова

Отец ребёнка: Чураков Корнил Корнилов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1852

Сын: Чураков Игнатiй Корнилов

Отец ребёнка: Чураков Корнил Корнилов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно