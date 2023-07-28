Чуракова (Чуракова) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1849
Рождение ребёнка
07.10.1850
Дочь: Устина Корнилова
Отец ребёнка: Чураков Корнил Корнилов
Рождение ребёнка
25.05.1852
Отец ребёнка: Чураков Корнил Корнилов
Смерть
Неизвестно