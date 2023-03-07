Мелчакова Неонила Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелчакова Неонила Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Мелчаков Иван Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелчаков Иван Никитин

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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