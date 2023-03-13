Киселева Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Киселевъ Василий
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1740
Сын: Киселевъ Василий
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Григорий