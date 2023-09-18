Агафья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

15.01.1790

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Оксимец Гавриил Данилович

Отец ребёнка: Оксимец Даниил Яковлевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Стефанида Даниловна

Отец ребёнка: Оксимец Даниил Яковлевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оксимец Даниил Яковлевич

Смерть
15.01.1790
Носовка, Чернігівська область
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