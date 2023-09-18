Агафья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти15.01.1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Оксимец Гавриил Данилович
Отец ребёнка: Оксимец Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Стефанида Даниловна
Отец ребёнка: Оксимец Даниил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1790