Каданцев Дмитрий Константиновичч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаданцев Дмитрий Константиновичч

Каданцев Дмитрий Константиновичч

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1915

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1915

Отец: Каданцев Константин Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1949

Сын: Каданцев Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Каданцеева Тамара Феддоровна

Рождение ребёнка
11.05.1951

Дочь: Ретунская Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1954

Дочь: Сухушина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Каданцеева Тамара Феддоровна

Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close