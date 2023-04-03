Каданцев Дмитрий Константиновичч
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1915
Дата смерти1999
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1915
Отец: Каданцев Константин Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1949
Сын: Каданцев Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Каданцеева Тамара Феддоровна
Рождение ребёнка
11.05.1951
Дочь: Ретунская Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1954
Дочь: Сухушина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Каданцеева Тамара Феддоровна
Смерть
1999